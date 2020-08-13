В Виннице должны открыть все детские сады до 25 августа

В Виннице все детские сады должны возобновить работу до 25 августа. Для возобновления все работники пройдут медицинское обследование и тестирование на коронавирус.

Об этом в Facebook написал мэр Винницы Сергей Моргунов.

По его словам, сейчас в городе уже функционируют 34 муниципальных детских сада.

"Винницкие детские сады, которые не успели открыться в июне, должны заработать до 25 августа. Некоторые из них уже прошли проверку спецкомиссии и начали принимать детей… Главное условие - все работники детских учреждений должны пройти медобследование и тестирование на коронавирус", - написал Моргунов.

Он добавил, что детские сады будут функционировать по особому режиму работы.

"Родители не могут заходить в помещение заведения, а оставляют и забирают детей во дворе. Такие новые условия является вынужденной мерой, но мы должны придерживаться противоэпидемических мероприятий, чтобы сдерживать распространение коронавируса", - сообщил Моргунов.

Отметим, сегодня в Украине провели новое распределение по карантинным зонам, согласно которому Винница попала в "зеленую зону".

Ранее РБК-Украина писало, что днями в Черкассах выявили вспышку коронавируса в детском саду.