У Вінниці мають відкрити всі дитячі садки до 25 серпня

У Вінниці всі дитячі сади повинні відновити роботу до 25 серпня. Для відновлення усі працівники пройдуть медичне обстеження і тестування на коронавірус.

Про це у Facebook написав мер Вінниці Сергій Моргунов.

За його словами, зараз у місті вже функціонують 34 муніципальних дитячих саду.

"Вінницькі дитячі садки, які не встигли відкритися в червні, повинні запрацювати до 25 серпня. Деякі з них вже пройшли перевірку спецкомісії і почали приймати дітей... Головна умова - всі працівники дитячих установ повинні пройти медогляд і тестування на коронавірус", - написав Моргунов.

Він додав, що дитячі садки будуть функціонувати за особливим режимом роботи.

"Батьки не можуть заходити в приміщення закладу, а залишають і забирають дітей у дворі. Такі нові умови є вимушеною, але ми повинні дотримуватися протиепідемічних заходів, щоб стримувати поширення коронавіруса", - повідомив Моргунов.

Зазначимо, сьогодні в Україні провели нове розподіл з карантинних зон, згідно з яким Вінниця потрапила в "зелену зону".

Раніше РБК-Україна писало, що днями у Черкасах виявили спалах коронавіруса в дитячому саду.