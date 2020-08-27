"Винницагаз Сбыт": в условиях свободного рынка компания остается надежным поставщиком

С 1 августа Кабмин отменил действие положения о возложении специальных обязанностей (ПСО) на поставщиков газа. Следовательно, государство больше не влияет на формирование цены на голубое топливо для населения. Теперь каждый поставщик самостоятельно устанавливает ее ежемесячно в зависимости от рыночных факторов и ресурса, который сформировал для своих клиентов.

Об этом сообщает пресс-служба "Винницагаз Сбыта".

"Цена на газ для бытовых потребителей не будет фиксированная. Как и ранее, она будет меняться в соответствии с тенденциями цен европейских хабов. Будет влиять на ценообразование и сезонный фактор. В августе-сентябре цены будут увеличиваться, а после завершения отопительного сезона — будут снижаться", - отмечает директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.

В компании напомнили, что в июне 2020 года цена голубого топлива для клиентов ООО "Винницагаз Сбыт" достигла исторического минимума, упав до 2,784 грн за кубометр. В августе, с приближением отопительного сезона газ подорожал до 4,499 грн за кубический метр.

"После отмены ПСО очень важно обеспечить равный доступ всех поставщиков на рыночных условиях к ресурсу "Укргаздобыча". Только тогда можно говорить о прозрачной конкуренции на отечественном рынке газа", - отмечает директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник..

Также в пресс-службе отметили, что объявленные цены на август показали, что 98% поставщиков газа установили цену 4,4-4,5 гривны за кубометр. И это есть обоснованная рыночная цена. Торговая наценка ООО "Винницагаз Сбыт" в августовской платежке составляет 12 копеек (с НДС) за 1 кубометр.

Наценка поставщика, по словам пресс-службы, необходимая для поддержки онлайн сервисов, печати и доставки квитанций, оплаты банковских комиссий и выплат заработной платы.

По словам Василия Сопильника, сейчас на отечественном энергетическом рынке насчитывается более 700 лицензированных поставщиков голубого топлива. Однако лишь 2% из них имеют опыт работы с населением, а развитую сеть центров обслуживания клиентов и необходимые для комфорта онлайн сервисы — единицы.

"После отмены ПСО "Винницагаз Сбыт" продолжает бесперебойную подачу голубого топлива всем категориям потребителей. А это более 453 тысячи домохозяйств, а также почти 2,5 тысяч предприятий, учреждений и организаций. Объемы поставки составляют около 400 млн кубометров природного газа в год. За 5 лет деятельности компания зарекомендовала себя как надежный поставщик голубого топлива в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы.