"Вінницягаз Збут": в умовах вільного ринку компанія залишається надійним постачальником

З 1 серпня Кабмін скасував дію положення про покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на постачальників газу. Відтак, держава більше не впливає на формування ціни на блакитне паливо для населення. Тепер кожен постачальник самостійно встановлює її щомісяця залежно від ринкових факторів та ресурсу, який сформував для своїх клієнтів.

Про це повідомляє прес-служба "Вінницягаз Збуту".

"Ціна на газ для побутових споживачів не буде фіксована. Як і раніше, вона змінюватиметься відповідно до тенденцій цін європейських хабів. Впливатиме на ціноутворення і сезонний фактор. У серпні-вересні ціни збільшуватимуться, а після завершення опалювального сезону — знижуватимуться", - зауважує директор ТОВ "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.

У компанії нагадали, що у червні 2020 року ціна блакитного палива для клієнтів ТОВ "Вінницягаз Збут" досягла історичного мінімуму, впавши до 2,784 грн за кубометр. У серпні, з наближенням опалювального сезону, газ подорожчав до 4,499 грн за кубічний метр.

"Після відміни ПСО дуже важливо забезпечити рівний доступ усіх постачальників на ринкових умовах до ресурсу "Укргазвидобування". Тільки тоді можна говорити про прозору конкуренцію на вітчизняному ринку газу", - наголошує директор ТОВ "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.

Також у прес-службі зазначили, що оголошені ціни на серпень показали, що 98% постачальників газу встановили ціну 4,4-4,5 гривні за кубометр. І це є обґрунтована ринкова ціна. Торгова націнка ТОВ "Вінницягаз Збут" у серпневій платіжці становить 12 копійок (з ПДВ) за 1 кубометр.

Націнка постачальника, за словами прес-служби, необхідна для підтримки онлайн сервісів, друку та доставки квитанцій, оплати банківських комісій та виплат заробітної плати.

За словами Василя Сопільника, наразі на вітчизняному енергетичному ринку налічується понад 700 ліцензованих постачальників блакитного палива. Проте лише 2% з них мають досвід роботи з населенням, а розвинену мережу центрів обслуговування клієнтів і необхідні для комфорту онлайн сервіси — одиниці.

"Після скасування ПСО "Вінницягаз Збут" продовжує безперебійну подачу блакитного палива всім категоріям споживачів. А це понад 453 тисячі домогосподарств, а також майже 2,5 тисяч підприємств, установ і організацій. Обсяги постачання становлять близько 400 млн кубометрів природного газу на рік. За 5 років діяльності компанія зарекомендувала себе як надійний постачальник блакитного палива в регіоні", - йдеться у повідомленні прес-служби.