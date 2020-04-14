"Винницагаз Сбыт": участники акции "Твоя энергонезависимость" использовали 40% запаса газа

Акция "Твоя энергонезависимость" завершилась 31 марта. Ее участниками были 2729 потребителей газа Винницкой области. За время действия акции они использовали 40% зарезервированного газа. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Винницагаз Сбыт".

"В августе-сентябре прошлого года в рамках акции "Твоя энергонезависимость", которая проводилась оптовым поставщиком газа - НАК "Нафтогаз Украины", потребители газа имели возможность закупить свой персональный газовый резерв на весь отопительный сезон по фиксированной цене. Приобретенный осенью газ участники акции могли использовать до конца отопительного сезона", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в Винницкой области акционным газом на зиму запаслись 2729 потребителей. В общем они зарезервировали более 3 млн куб. м газа. В течение отопительного периода потребители использовали 40% закупленного газа. Это, по словам пресс-службы, объясняется и относительно теплой зимой и снижением цены на газ ниже акционной в отопительный сезон.

"Потребители, которые не использовали зарезервированные и уплаченные кубометры, имеют возможность оставить неиспользованные средства на счете для дальнейшего использования в последующие месяцы или вернуть по письменному заявлению. Заявление на возврат средств потребители могут подать в Центрах обслуживания клиентов (бросить в специально установленные для этого ящики) или направить по адресу ООО "Винницагаз Сбыт" по месту нахождения газифицированного объекта", - говорится в сообщении.

Сейчас, с 12 апреля, определяются остатки на акционных счетах потребителей.

"Для того, чтобы оставить средства на собственном лицевом счете, не надо ничего делать. На протяжении апреля 2020 года "Винницагаз Сбыт" сообщит потребителю сумму остатка, которую он сможет использовать для погашения долгов, накопленных за период действия акции, и / или в счет оплаты на последующие периоды", - объясняет директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.

По словам пресс-службы, потребители, которые намерены вернуть средства по заявлению, смогут это сделать после того, как НАК "Нафтогаз Украины" определит сроки и механизм возврата остатка. Соответствующее сообщение будет отправлено потребителям поставщиком в личном кабинете - письмом, СМС или по телефону.