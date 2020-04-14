"Вінницягаз Збут": учасники акції "Твоя незалежність" використали 40% запасу газу

Акція "Твоя незалежність" завершився 31 березня. Її учасниками були 2729 споживачів газу Вінницької області. За час дії акції вони використовували 40% зарезервованого газу. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Вінницягаз Збут".

"У серпні-вересні минулого року в рамках акції "Твоя незалежність", яка проводилася оптовим постачальником газу - НАК "Нафтогаз України", споживачі газу мали можливість закупити свій персональний газовий резерв на весь опалювальний сезон за фіксованою ціною. Придбаний восени газ учасники акції могли використати до кінця опалювального сезону", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що у Вінницькій області акційними газом на зиму запаслися 2729 споживачів. Загалом вони зарезервували понад 3 млн куб. м газу. Протягом опалювального періоду споживачі використовували 40% закупленого газу. Це, за словами прес-служби, пояснюється і відносно теплою зимою і зниженням ціни на газ нижче акційною в опалювальний сезон.

"Споживачі, які не використали зарезервовані сплачені кубометри, мають можливість залишити невикористані кошти на рахунку для подальшого використання в наступні місяці або повернути за письмовою заявою. Заяву на повернення коштів споживачі можуть подати в Центрах обслуговування клієнтів (кинути в спеціально встановлені для цього ящики) або надіслати за адресою ТОВ "Вінницягаз Збут" за місцем знаходження газифицированного об'єкта", - йдеться в повідомленні.

Зараз, з 12 квітня, визначаються залишки на акційних рахунках споживачів.

"Для того, щоб залишити кошти на власному особовому рахунку, не треба нічого робити. Протягом квітня 2020 року "Вінницягаз Збут" повідомить споживачеві суму залишку, яку він зможе використовувати для погашення боргів, накопичених за період дії акції, і / або в рахунок оплати на наступні періоди", - пояснює директор ТОВ "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.

За словами прес-служби, споживачі, які мають намір повернути кошти за заявою, зможуть це зробити після того, як НАК "Нафтогаз України" визначить строки та механізм повернення залишку. Відповідне повідомлення буде відправлено споживачам постачальником у особистому кабінеті - листом, СМС або по телефону.