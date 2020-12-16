"Винницагаз": популярность онлайн-сервисов среди потребителей выросла вдвое

К середине декабря 2020 года количество пользователей Личного кабинета на сайте 104.ua в Винницкой области превысила 187 тысяч человек. Еще почти 60 тысяч потребителей газа пользуются мобильными приложениями. В условиях пандемии популярность онлайн-сервисов среди клиентов АО "Винницагаз", по сравнению с прошлым годом, выросла более чем вдвое.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Онлайн-сервисы - это быстро, удобно и безопасно. Клиенты АО "Винницагаз" все больше отдают предпочтение именно онлайн-общению с компанией. Например, на середину декабря 2020 года количество пользователей Личного кабинета на сайте 104.ua в Винницкой области, по сравнению с декабрем прошлого года, выросло более чем вдвое - с 92 до 187 тысяч", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, Личный кабинет - это многофункциональная интернет платформа с высоким уровнем защиты персональных данных. С ноября текущего года сервис обновлен, дополнен новыми функциями и возможностями для потребителей. В частности, появилась возможность добавить до 25 лицевых счетов в одном аккаунте. В ноябре текущего года Личные кабинеты зарегистрировали около 8,2 тысяч потребителей газа Винницкой области, а за две недели декабря - более 7 тысяч.

"Пользователи Личного кабинета имеют круглосуточный доступ к собственным данным. Здесь потребитель может передать показания счетчика, узнать стоимость газа и его распределения, состояние лицевого счета, заплатить за газ и его доставку онлайн, распечатать квитанцию, контролировать состояние своих расчетов и потребления и тому подобное", - говорится в сообщении.

Кроме Личного кабинета, клиенты АО "Винницагаз" могут использовать для решения своих газовых дел и другие онлайн-сервисы 104. В частности, чат боты 7104ua в Viber и Telegram, мобильные приложения 104Mobile и 104Mobile Light или в телефонном режиме воспользоваться услугами контакт-центра.

"Используя Личный кабинет и другие онлайн-сервисы компании, наши клиенты экономят свое время и деньги, не подвергают себя опасности в поездках и очередях. Целый ряд услуг потребители газа могут получить дистанционно", - объясняет коммерческий директор АО "Винницагаз" Владимир Антошко.

Зарегистрировать Личный кабинет можно самостоятельно с компьютера или воспользоваться услугой экспресс-регистрации. Менеджеры контакт-центра могут осуществить для клиента по его просьбе регистрацию Личного кабинета в телефонном режиме. Потребитель получит на свой смартфон пароль для входа в аккаунт. Логином является номер мобильного телефона пользователя.