"Вінницягаз": популярність онлайн-сервісів серед споживачів зросла вдвічі

До середини грудня 2020 року кількість користувачів Особистого кабінету на сайті 104.ua у Вінницькій області перевищила 187 тисяч чоловік. Ще майже 60 тисяч споживачів газу користуються мобільними додатками. В умовах пандемії популярність онлайн-сервісів серед клієнтів АТ "Вінницягаз", порівняно з минулим роком, зросла більш ніж удвічі.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Онлайн-сервіси - це швидко, зручно і безпечно. Клієнти АТ "Вінницягаз" все більше віддають перевагу саме онлайн-спілкування з компанією. Наприклад, на середину грудня 2020 року кількість користувачів Особистого кабінету на сайті 104.ua у Вінницькій області, порівняно з груднем минулого року, зросла більш ніж удвічі - з 92 до 187 тисяч", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, Особистий кабінет - це багатофункціональна інтернет платформа з високим рівнем захисту персональних даних. З листопада поточного року оновлений сервіс, доповнено новими функціями і можливостями для споживачів. Зокрема, з'явилася можливість додати до 25 особових рахунків в одному акаунті. У листопаді поточного року Особисті кабінети зареєстрували близько 8,2 тисяч споживачів газу Вінницької області, а за два тижні грудня - понад 7 тисяч.

"Користувачі Особистого кабінету мають цілодобовий доступ до власних даних. Тут споживач може передати показання лічильника, дізнатися вартість газу та його розподілу, стан особового рахунку, заплатити за газ і його доставку онлайн, роздрукувати квитанцію, контролювати стан своїх розрахунків і споживання тощо", - йдеться в повідомленні.

Крім Особистого кабінету, клієнти АТ "Вінницягаз" можуть використовувати для рішення своїх газових справ також інші онлайн-сервіси 104. Зокрема, чат боти 7104ua в Viber і Telegram, мобільні додатки 104Mobile і 104Mobile Light або в телефонному режимі скористатися послугами контакт-центру.

"Використовуючи Особистий кабінет та інші онлайн-сервіси компанії, наші клієнти економлять свій час і гроші, не піддають себе небезпеці в поїздках і чергах. Цілий ряд послуг споживачі газу можуть отримати дистанційно", - пояснює комерційний директор АТ "Вінницягаз" Володимир Антошко.

Зареєструвати Особистий кабінет можна самостійно з комп'ютера або скористатися послугою експрес-реєстрації. Менеджери контакт-центру можуть здійснити для клієнта на його прохання реєстрацію Особистого кабінету в телефонному режимі. Споживач отримає на свій смартфон пароль для входу в обліковий запис. Логіном є номер мобільного телефону користувача.