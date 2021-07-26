"Винницагаз": показания газовых счетчиков урегулирует инвентаризация с фотофиксацией

"Контрольное снятие показаний осуществляется контроллерами с фотофиксацией данных счетчиков с помощью мобильного приложения. Процедура позволяет привести показания и начисления по лицевым счетам в соответствие с фактическим потреблением газа. Визиты контроллеров происходят с учетом карантинных требований", - говорится в сообщении.

АО "Винницагаз", согласно требованиям Кодекса ГРМ, обязан осуществлять контрольное снятие показаний счетчика потребителя не реже одного раза в шесть месяцев. В компании отметили, что процесс инвентаризации с фотофиксацией данных счетчика осуществляется сотрудниками компании с помощью специального мобильного приложения. Данные сразу передаются в клиентскую базу компании по лицевому счету клиента. Сверка длится несколько секунд, при условии обеспечения потребителями доступа к приборам учета представителям АО "Винницагаз".

"В соответствии с требованиями действующего законодательства, работники Оператора ГРМ имеют право беспрепятственного и бесплатного доступа для выполнения своих функций на земельные участки и объекты независимо от формы собственности. Поэтому, призываем потребителей обеспечивать свободный доступ контролеров к приборам учета газа. Это ускорит процесс инвентаризации и урегулирование начислений", - отметил коммерческий директор АО "Винницагаз" Александр Товмач.

По словам пресс-службы, неустойчивая и часто неточная передача показаний счетчиков потребителями порождает технические сбои при их учете системой данных. В частности, распространены случаи, когда потребители передают показания счетчиков газа в разы ниже фактического потребления или наоборот - указывают большее количество кубов от потребленных. Как следствие - дисбаланс в работе системы учета потребленного газа и начислениях. Особенно остро стоит потребность дисциплины учета газа в условиях свободного рынка газа и функционирования значительного количества поставщиков.

"Для устранения разногласий АО "Винницагаз" призывает потребителей передавать показания счетчиков соответственно объему фактически потребленного газа и в установленные сроки - с 1 по 5 число ежемесячно. Наиболее популярными сервисами для передачи показаний является Личный кабинет на сайте 104.ua и чат-бот 7104ua в мессенджере Viber. Сервисы могут обслуживать до 25 лицевых счетов с одного устройства. Это позволяет решать не только собственные "газовые" дела, но и помочь родным и близким", - говорится в сообщении.

В подтверждение потребленных объемов одновременно с передачей показаний ежемесячно можно передать фото актуальных показаний счетчика через Viber.

По словам пресс-службы, это не исключает необходимости проверки данных контроллером в установленном порядке, но гарантирует учет системой переданных данных.