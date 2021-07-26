"Вінницягаз": показання газових лічильників врегулює інвентаризація з фотофіксацією

"Контрольне зняття показань здійснюється контролерами з фотофіксацією даних лічильників за допомогою мобільного додатку. Процедура дозволяє привести показання та нарахування по особових рахунках у відповідність з фактичним споживанням газу. Візити контролерів відбуваються з урахуванням карантинних вимог", - йдеться в повідомленні.

АТ "Вінницягаз", згідно з вимогами Кодексу ГРМ, зобов'язаний здійснювати контрольне зняття показань лічильника споживача не рідше одного разу на шість місяців. У компанії відзначили, що процес інвентаризації з фотофіксацією даних лічильника здійснюється співробітниками компанії за допомогою спеціального мобільного додатку. Дані відразу передаються в клієнтську базу компанії по особовому рахунку клієнта. Звірка триває кілька секунд, за умови забезпечення споживачами доступу до приладів обліку представникам АТ "Вінницягаз".

"Відповідно до вимог чинного законодавства, працівники Оператора ГРМ мають право безперешкодного та безкоштовного доступу для виконання своїх функцій на земельні ділянки та об'єкти незалежно від форми власності. Тому, закликаємо споживачів забезпечувати вільний доступ контролерів до приладів обліку газу. Це прискорить процес інвентаризації та врегулювання нарахувань", - зазначив комерційний директор АТ "Вінницягаз" Олександр Товмач.

За словами прес-служби, нестійка і часто неточна передача показань лічильників споживачами породжує технічні збої при їх обліку системою даних. Зокрема, поширені випадки, коли споживачі передають показання лічильників газу в рази нижче фактичного споживання або навпаки - вказують більшу кількість кубів від спожитих. Як наслідок - дисбаланс у роботі системи обліку спожитого газу та нарахуваннях. Особливо гостро стоїть потреба дисципліни обліку газу в умовах вільного ринку газу та функціонування значної кількості постачальників.

"Для усунення розбіжностей АТ "Вінницягаз" закликає споживачів передавати показання лічильників відповідно до обсягу фактично спожитого газу та у встановлені терміни - з 1 по 5 число щомісяця. Найбільш популярними сервісами для передачі показань є Особистий кабінет на сайті 104.ua і чат-бот 7104ua в месенджері Viber. Сервіси можуть обслуговувати до 25 особових рахунків з одного пристрою. Це дозволяє вирішувати не тільки власні "газові" справи, а й допомогти рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.

На підтвердження спожитих обсягів одночасно з передачею показань щомісяця можна передати фото актуальних показань лічильника через Viber.

За словами прес-служби, це не виключає необхідності перевірки даних контролером в установленому порядку, але гарантує облік системою переданих даних.