"Винницагаз" подготовил к зиме 17 тысяч км газопроводов

"Основными статьями расходов стали мероприятия по модернизации сетей региона, электрохимическая защита газопроводов, замена счетчиков и домовых регуляторов давления", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, на очереди приобретение техники для аварийно-диспетчерской службы.

"Основную часть работ мы уже выполнили в межотопительный период. 17 тысяч км газораспределительных сетей региона готовы к отопительному сезону. Наша компания постоянно внедряет новейшие технологии в обслуживании сетей, проводит их редизай и модернизацию. Весь комплекс работ обеспечивает снижение затрат на обслуживание системы и потребность в технологическом газе и направлен на бесперебойное и безаварийное распределение газа потребителям", - подчеркивает технический директор АО "Винницагаз" Игорь Дорошенко.

На 1 октября АО "Винницагаз" осуществило кольцевание 1,4 км сетей на общую сумму 641 тысяч гривен. Реконструированы почти 3 км газопроводов и 8 ШГРП с установкой современных шкафных газораспределительных пунктов производства Львовского завода RGC Production. Сумма инвестиций здесь составила почти 2 млн гривен.

Проведена также реконструкция 28 станций катодной защиты сетей от коррозии на сумму 3,6 млн гривен. Кроме того, закуплены и частично установлены 2,8 тысяч комплексных домовых регуляторов давления на сумму 4 млн гривен. Проведен капитальный ремонт 8 изношенных задвижек стоимостью 156,5 тысяч гривен. Профинансировано 16,6 млн гривен для обменного фонда и замены выбракованных бытовых счетчиков газа.

"В данное время продолжаются запланированные работы по замене устаревшего и установке современного оборудования, редизайну и реконструкции отдельных участков сетей. Аварийно-диспетчерская служба ожидает приобретение 8 единиц техники на сумму около 7 млн ​​гривен. Спецмашины крайне необходимы предприятию для оперативности локализации и ликвидации аварийных ситуаций. Назначение и суммы использования средств для АО "Винницагаз" ежегодно утверждает государственный регулятор - Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что весь комплекс указанных работ выполняется за счет тарифа на услугу распределения природного газа. Компания призывает потребителей платить за распределение газа вовремя, чтобы все запланированные мероприятия могли быть выполнены в срок для стабильного и безаварийного газоснабжения потребителей.