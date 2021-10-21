"Вінницягаз" підготував до зими 17 тисяч км газопроводів

"Основними статтями витрат стали заходи з модернізації мереж регіону, електрохімічний захист газопроводів, заміна лічильників і будинкових регуляторів тиску", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, на черзі придбання техніки для аварійно-диспетчерської служби.

"Основну частину робіт ми вже виконали в міжопалювальний період. 17 тисяч км газорозподільних мереж регіону готові до опалювального сезону. Наша компанія постійно впроваджує новітні технології в обслуговуванні мереж, проводить їх редизай і модернізацію. Весь комплекс робіт забезпечує зниження витрат на обслуговування системи і потребу в технологічному газі і спрямований на безперебійний і безаварійний розподіл газу споживачам", - підкреслює технічний директор АТ "Вінницягаз" Ігор Дорошенко.

На 1 жовтня АТ "Вінницягаз" здійснило кільцювання 1,4 км мереж на загальну суму 641 тисяч гривень. Реконструйовано майже 3 км газопроводів та 8 ШГРП з встановленням сучасних шафових газорозподільних пунктів виробництва Львівського заводу RGC Production. Сума інвестицій тут склала майже 2 млн гривень.

Проведено також реконструкцію 28 станцій катодного захисту мереж від корозії на суму 3,6 млн гривень. Крім того, закуплено та частково встановлено 2,8 тисяч комплексних будинкових регуляторів тиску на суму 4 млн гривень. Проведено капітальний ремонт 8 зношених засувок вартістю 156,5 тисяч гривень. Профінансовано 16,6 млн гривень для обмінного фонду та заміни вибракованих побутових лічильників газу.

"Наразі тривають заплановані роботи із заміни застарілого та встановлення сучасного обладнання, редизайну та реконструкції окремих ділянок мереж. Аварійно-диспетчерська служба очікує придбання 8 одиниць техніки на суму близько 7 млн гривень. Спецмашини вкрай необхідні підприємству для оперативності локалізації та ліквідації аварійних ситуацій. Призначення та суми використання коштів для АТ "Вінницягаз" щорічно затверджує державний регулятор-Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що весь комплекс зазначених робіт виконується за рахунок тарифу на послугу розподілу природного газу. Компанія закликає споживачів платити за розподіл газу вчасно, щоб всі заплановані заходи могли бути виконані в строк для стабільного і безаварійного газопостачання споживачів.