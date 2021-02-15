"Винницагаз": ежегодно около 13 тысяч счетчиков газа требуют замены

В течение 2020 года АО "Винницагаз" совершил поверку более 27 тысяч газовых счетчиков. По результатам поверки "Госстандартметрология" отбраковала 15,7 тысяч приборов. Прошлогодний тариф на распределение газа позволил заменить только 58% счетчиков, вышедших из строя.

"АО "Винницагаз" обслуживает 458 тысяч бытовых потребителей газа. Ежегодно около 25 тысяч узлов учета газа подлежат плановой поверке. Ее проводит специально уполномоченный государственный орган – "Госстандартметрология", - говорится в сообщении.

Ежегодно количество узлов учета газа, которые Оператор ГРМ может заменить, определяется Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"Согласно плану развития АО "Винницагаз" на 2020 год было выделено почти 13 млн гривен инвестиций для замены 7930 непригодных счетчиков газа. Однако, это лишь чуть больше половины от потребности", - говорит директор технический АО "Винницагаз" Игорь Дорошенко.

В пресс-службе отметили, что по результатам поверки в 2020 году почти 16 тысяч счетчиков отбракованные. Из них 2134 счетчика отремонтированы собственными силами АО "Винницагаз". Еще 799 ремонт проведен заводами-производителями на сумму 492 тысяч гривен. Почти 13 тысяч приборов не подлежат ремонту и требуют замены.

"В текущем году ситуация с заменой бытовых газовых счетчиков газа в Винницкой области изменится в лучшую сторону. В плане развития для АО "Винницагаз" на 2021 год государственным регулятором предусмотрена замена 12839 счетчиков на общую сумму более 24,1 млн гривен. Такой объем значительно ближе к необходимости", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, Оператор ГРМ обеспечивает демонтаж счетчиков на поверку и их установку после прохождения процедуры, при необходимости проводит ремонт приборов собственными силами или направляет для прохождения ремонта заводу производителю. Если прибор все же будет признан не подлежащим ремонту и дальнейшей эксплуатации, АО "Винницагаз" осуществляет его замену.

"Поверка, ремонт и замена газовых счетчиков осуществляются за счет тарифа на распределение природного газа. Средств, заложенных в тарифе, недостаточно для обеспечения бесплатной замены и ремонта всех приборов учета, не прошедших поверку", - говорится в сообщении.