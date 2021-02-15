"Вінницягаз": щорічно близько 13 тисяч лічильників газу вимагають заміни

Протягом 2020 року АТ "Вінницягаз" здійснив перевірку понад 27 тисяч газових лічильників. За результатами повірки "Держстандартметрологія" отбраковала 15,7 тисяч приладів. Минулорічний тариф на розподіл газу дозволив замінити тільки 58% лічильників, які вийшли з ладу.

"АТ "Вінницягаз" обслуговує 458 тисяч побутових споживачів газу. Щорічно близько 25 тисяч вузлів обліку газу підлягають плановій перевірці. Її проводить спеціально уповноважений державний орган – "Держстандартметрологія", - йдеться в повідомленні.

Щороку кількість вузлів обліку газу, які Оператор ГРМ може замінити, визначається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

"Згідно плану розвитку АТ "Вінницягаз" на 2020 рік було виділено майже 13 млн гривень інвестицій для заміни 7930 непридатних лічильників газу. Однак, це лише трохи більше половини від потреби", - говорить технічний директор АТ "Вінницягаз" Ігор Дорошенко.

У прес-службі зазначили, що за результатами перевірки в 2020 році майже 16 тисяч лічильників відбраковані. З них 2134 лічильника відремонтований власними силамиАТ "Вінницягаз". Ще 799 ремонт проведено заводами-виробниками на суму 492 тисяч гривень. Майже 13 тисяч приладів не підлягають ремонту і вимагають заміни.

"У поточному році ситуація з заміною побутових газових лічильників газу у Вінницькій області зміниться в кращу сторону. У плані розвитку для АТ "Вінницягаз" на 2021 рік державним регулятором передбачена заміна 12839 лічильників на загальну суму понад 24,1 млн гривень. Такий обсяг значно ближче до необхідності", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, Оператор ГРМ забезпечує демонтаж лічильників на повірку та їх установку після проходження процедури, при необхідності проводить ремонт приладів власними силами або направляє для проходження ремонту заводу виробнику. Якщо прилад все ж буде визнаний таким, що не підлягає ремонту і подальшої експлуатації, АТ "Вінницягаз" здійснює його заміну.

"Повірка, ремонт та заміна газових лічильників здійснюються за рахунок тарифу на розподіл природного газу. Коштів, закладених в тарифі, недостатньо для забезпечення безкоштовної заміни та ремонту всіх приладів обліку, що не пройшли перевірку", - йдеться в повідомленні.