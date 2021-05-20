"Винницагаз": долг бытовых потребителей за распределение достиг 35 млн гривен

Задолженность потребителей за распределение газа перед АО "Винницагаз" составляет 35 млн гривен. Компания взимает долги в судебном порядке, ведь средства за оплату услуги по распределению газа являются источником финансирования работ по подготовке газовых сетей региона к отопительному сезону, обеспечению бесперебойной и безаварийной доставки газа каждому потребителю.

"АО "Винницагаз" запланировало проведение целого комплекса работ по подготовке газовых сетей к отопительному сезону 2021-2022. Государственным регулятором на текущий год утвержден объем инвестиций в размере более 60 млн гривен. Финансирование осуществляется за счет тарифа на распределение газа. Плата за распределение - источник финансирования технологического процесса доставки газа по сетям к каждому потребителю, содержание газопроводов и оборудования, их модернизации, ремонта и реконструкции, зарплаты персонала. За счет тарифа функционирует аварийно-диспетчерская служба, осуществляется учет потребленного газа, поверка, ремонт и замена счетчиков и тому подобное", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, по состоянию на 1 мая бытовые потребители задолжали предприятию почти 35 млн гривен. Из них около 16 млн гривен задержали в оплате потребители областного центра. Еще 11,3 млн гривен задолжали предприятия, учреждения и организации.

"При таких условиях АО "Винницагаз" вынуждено взимать долги в принудительном порядке", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с начала года должникам направлены почти 100 тысяч предупреждений на общую сумму более 45 млн гривен. На начало мая 650 заявлений переданы в суд на общую сумму 1,3 млн гривен. Уже выполняются более 260 судебных приказов на общую сумму 560 тысяч гривен.

"Потребитель несет дополнительные расходы в случае взыскания долгов в судебном порядке. Ведь оплачивает также судебные издержки и исполнительный сбор. При исполнении решения суда в принудительном порядке возможно наложение ареста на имущество и запрет выезда за границу", - отмечает коммерческий директор АО "Винницагаз" Александр Товмач.

"Накопление долгов грозит потерей субсидии. Газораспределительное предприятие передает в отделы социальной защиты населения списки потребителей, которые имеют задолженность более трех месяцев. В случае неуплаты задолженности, жилищная субсидия не будет назначаться. АО "Винницагаз" призывает клиентов вовремя платить за услугу распределения газа и не доводить дело до суда. В свою очередь Оператор ГРМ позаботится о надлежащем состоянии сетей, доставку газа к каждому потребителю 24/7", - говорится в сообщении.