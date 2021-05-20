"Вінницягаз": борг побутових споживачів за розподіл досяг 35 млн гривень

Заборгованість споживачів за розподіл газу перед АТ "Вінницягаз" становить 35 млн гривень. Компанія стягує борги в судовому порядку, адже кошти за оплату послуги з розподілу газу є джерелом фінансування робіт з підготовки газових мереж регіону до опалювального сезону, забезпечення безперебійної та безаварійної доставки газу кожному споживачеві.

"АТ" Вінницягаз " запланувало проведення цілого комплексу робіт з підготовки газових мереж до опалювального сезону 2021-2022. Державним регулятором на поточний рік затверджено обсяг інвестицій у розмірі понад 60 млн гривень. Фінансування здійснюється за рахунок тарифу на розподіл газу. Плата за розподіл - джерело фінансування технологічного процесу доставки газу по мережах до кожного споживача, утримання газопроводів і обладнання, їх модернізації, ремонту та реконструкції, зарплати персоналу. За рахунок тарифу функціонує аварійно-диспетчерська служба, здійснюється облік спожитого газу, повірка, ремонт і заміна лічильників тощо", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, станом на 1 травня побутові споживачі заборгували підприємству майже 35 млн гривень. З них близько 16 млн гривень затримали в оплаті споживачі обласного центру. Ще 11,3 млн гривень заборгували підприємства, установи та організації.

"За таких умов АТ "Вінницягаз" змушене стягувати борги в примусовому порядку", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що з початку року боржникам направлено майже 100 тисяч попереджень на загальну суму понад 45 млн гривень. На початок травня 650 заяв передано до суду на загальну суму 1,3 млн гривень. Вже виконуються понад 260 судових наказів на загальну суму 560 тисяч гривень.

"Споживач несе додаткові витрати у разі стягнення боргів у судовому порядку. Адже оплачує також судові витрати і виконавчий збір. При виконанні рішення суду в примусовому порядку можливе накладення арешту на майно та заборона виїзду за кордон", - зазначає комерційний директор АТ "Вінницягаз" Олександр Товмач.

"Накопичення боргів загрожує втратою субсидії. Газорозподільне підприємство передає у відділи соціального захисту населення списки споживачів, які мають заборгованість більше трьох місяців. У разі несплати заборгованості, житлова субсидія не призначатиметься. АТ "Вінницягаз" закликає клієнтів вчасно платити за послугу розподілу газу і не доводити справу до суду. У свою чергу Оператор ГРМ подбає про належний стан мереж, доставку газу до кожного споживача 24/7", - йдеться в повідомленні.