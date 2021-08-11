"Винницагаз": 16 тысяч потребителей заключили договоры на техобслужтвание

На середину июля текущего года 16 тысяч потребителей газа заключили с АО "Винницагаз" договоры на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. О собственной безопасности позаботились 13 тысяч бытовых потребителей и почти 2,8 тысяч предприятий, учреждений и организаций.

"По сравнению с предыдущими годами владельцы зданий и сооружений, ОСМД и управляющие компании все активнее приобщаются к обеспечению надлежащего технического состояния внутридомовых газовых сетей. Уже заключено около 16 тысяч договоров и 116 тысяч актов разграничения эксплуатационной ответственности потребителями различных категорий. Есть понимание того, что только профессиональное техническое обслуживание гарантирует безопасное и безаварийное газоснабжение", - отметил директор по капитальному строительству АО "Винницагаз" Николай Яременко.

По словам пресс-службы, АО "Винницагаз" выполняет весь спектр услуг по обслуживанию сетей любого уровня сложности, имеет квалифицированных специалистов, оборудование и опыт.

Сейчас предприятие предлагает обслуживание внутренних сетей частных домов и квартир на акционных условиях - за 300 гривен в год. Этим предложением уже воспользовались почти 2,5 тысяч потребителей.

"Внутридомовые сети многоквартирных домов обслуживаются по отдельному договору. Его подписывает председатель ОСМД, управляющий или другое уполномоченное на то совладельцами лицо. По выбору совладельцев поставщиком услуг может быть оператор ГРМ или другой субъект хозяйствования, который имеет право на выполнение таких работ. В случае заключения договора ответственность за техническое обслуживание и безопасную эксплуатацию сетей дома несет субъект хозяйствования, с которым заключен договор", - говорится в сообщении.

В соответствии с Законом Украины "О жилищно-коммунальных услугах", если соответствующий договор уполномоченным совладельцами лицом не будет заключен, считается, что такие совладельцы автоматически присоединились к типового договора на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения многоквартирного дома с оператором ГРМ, на территории лицензионной деятельности которого расположен соответствующий дом. Тогда стоимость обслуживания сетей будет разделена между совладельцами и каждая квартира получит отдельную платежку.

АО "Винницагаз" призывает потребителей не медлить, позаботиться о собственной безопасности уже сейчас, чтобы успеть подготовить газовые сети в своих домах к началу отопительного сезона.