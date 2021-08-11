"Вінницягаз": 16 тисяч споживачів уклали договори на техобслуговування

На середину липня поточного року 16 тисяч споживачів газу уклали з АТ "Вінницягаз" договори на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Про власну безпеку подбали 13 тисяч побутових споживачів та майже 2,8 тисяч підприємств, установ та організацій.

"Порівняно з попередніми роками власники будівель і споруд, ОСББ та керуючі компанії все активніше долучаються до забезпечення належного технічного стану внутрішньобудинкових газових мереж. Вже укладено близько 16 тисяч договорів та 116 тисяч актів розмежування експлуатаційної відповідальності споживачами різних категорій. Є розуміння того, що тільки професійне технічне обслуговування гарантує безпечне і безаварійне газопостачання", - зазначив директор з капітального будівництва АТ "Вінницягаз" Микола Яременко.

За словами прес-служби, АТ" Вінницягаз " виконує весь спектр послуг з обслуговування мереж будь-якого рівня складності, має кваліфікованих фахівців, обладнання та досвід.

Зараз підприємство пропонує обслуговування внутрішніх мереж приватних будинків і квартир на акційних умовах - за 300 гривень на рік. Цією пропозицією вже скористалися майже 2,5 тисяч споживачів.

"Внутрішньобудинкові мережі багатоквартирних будинків обслуговуються за окремим договором. Його підписує голова ОСББ, керуючий або інша уповноважена на те співвласниками особа. За вибором співвласників постачальником послуг може бути оператор ГРМ або інший суб'єкт господарювання, який має право на виконання таких робіт. У разі укладення договору відповідальність за технічне обслуговування та безпечну експлуатацію мереж будинку несе суб'єкт господарювання, з яким укладено договір", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги", якщо відповідний договір уповноваженою співвласниками особою не буде укладено, вважається, що такі співвласники автоматично приєдналися до типового договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку з оператором ГРМ, на території ліцензійної діяльності якого розташований відповідний будинок. Тоді вартість обслуговування мереж буде розділена між співвласниками і кожна квартира отримає окрему платіжку.

АТ "Вінницягаз" закликає споживачів не зволікати, подбати про власну безпеку вже зараз, щоб встигнути підготувати газові мережі у своїх оселях до початку опалювального сезону.