Винница приближается к "красной черте" и может ужесточить карантин  

Фото: Винница рискует пересечь "красную черту" заболеваемости (РБК-Украина)

В городе растут показатели инцидентности заболевания COVID-19

После ослабления карантина в Виннице растут показатели инцидентности заболевания коронавирусом. Таким образом область приближается к "красной черте".

Об этом заявил директор департамента здравоохранения Александр Шиш, передает пресс-служба городского совета Винницы.

По его словам, на момент введения адаптивного карантина показатель инцидентности в городе был 26, а по области - 9.

"И это позволило Кабинету министров включить Винницкий регион в число тех, где может быть применен адаптивный карантин. По состоянию на воскресенье, мы видим, что в городе увеличивается количество новых случаев. И если такая динамика будет продолжаться, то мы перейдем за "красную черту" показателя инцидентности. На сегодня он уже 11. То есть, за три дня мы набрали две единицы", - отметил Шиш.

Напомним, по состоянию на 25 мая к ослаблению карантина в Украине не готовы 8 областей, при этом Винницкая область пока входит в перечень регионов, где смягчили карантинные меры.

В то же время, как рассказал РБК-Украина глава рабочей группы при Национальной академии наук (НАН) Украины по проблемам распространения коронавируса Сергей Комиссаренко, правительство не знает реального числа заболевших коронавирусом.

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Автор: Иван Петров