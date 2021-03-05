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Винница из-за эпидситуации отправила школы на каникулы

Автор: Дмитрий Левицкий

В Виннице из-за эпидемической ситуации решили раньше запланированных сроков начать весенние каникулы в школах. Учебные заведения уйдут на каникулы уже в следующий вторник, 9 марта.

Об этом сообщила директор департамента образования Винницкого городского совета Оксана Яценко, передает Винница.info.

На обучение ученики винницких школ вернутся за парты 16 марта.

"В связи с эпидемической ситуацией, большинством педагогических коллективов и советами общеобразовательных учреждений Винницкой общины принято решение начать весенние каникулы на две недели раньше. Каникулы продлятся с 9 по 15 марта включительно", - сказала Яценко.

Напомним, 1 марта власти Винницкой области решили перевести школы на дистанционное обучение. Из дома учились ученики всех классов.

Кроме того, в марте ряд областей Украины перевели школы на дистанционное обучение. Не всегда это решение было связано с карантинными ограничениями в регионе.

Добавим, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Винницкая область близка к попаданию в "красную" зону карантина. Вместе с ней в "красной" зоне могут оказаться еще несколько регионов.

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Новости Украины Винницашколаканикулы
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