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Где ученики обучаются дистанционно из-за карантина: список областей

Новина українською → Киев, Четверг 04 марта 2021 10:38
Где ученики обучаются дистанционно из-за карантина: список областей Фото: дистанционное обучение (freepik)
Автор: Андрей Козловский

В Украине из-за введенного адаптивного карантина школы в некоторых областях, которые находятся в "красной" зоне, были закрыты на карантин. В частности, речь идет об учебных заведениях в Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Таким образом, в Ивано-Франковске школы с 1 марта перешли на дистанционное обучение. Пока неизвестно, до какой даты ученики будут учиться онлайн. Кроме того, там полностью закрыли детские сады.

В Черновцах также закрыли некоторые детские сады и школы. Так, с 383 учреждений дошкольного образования там работают 268 садов. Однако, в области очно работают 395 школ, а дистанционно обучают детей 388 заведений образования.

В Житомире ученики 1-4 классов будут учиться по очной форме обучения. При этом родители сами могут решать, нужно ли ребенку посещать учебный заведение. Ученики других классов будут учиться дистанционно.

Кроме того, в Винницкой области для учеников школ с 2 марта ввели дистанционную форму обучения из-за неутешительной эпидемиологической ситуации.

На Закарпатье с 2 по 15 марта также ученики школ перешли на дистанционное обучение.

Напомним, по показателям Минздрава на 2 марта, 9 регионов находятся в зоне риска. Из-за ухудшения эпидситуации "оранжевый" уровень эпидемиологической опасности присвоен Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Ровенской и Тернопольской областям.

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