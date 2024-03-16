"Вінніпег" знищив "Анахайм", "Лос-Анджелес" розгромив "Чикаго": всі шайби вечора НХЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Канадці на домашній арені розібралися з "Анахаймом". Відкрили рахунок "Джетс" під завісу першого періоду, коли Коннор вчасно підставив ключку під дальній кидок ДеМело. А в другій 20-хвилинці Шмідт реалізував більшість кидком із лівої зони.

Шайбопад розпочався у фінальному періоді. Спершу ДеМело скористався прострілом Елерса. Далі Тоффолі влучно кинув під дальню стійку після виграного вкидання. Згодом він же реалізував більшість, результативно зігравши на "п'ятаку". Добив "Дакс" Епплтон класним пострілом із нульового кута за чисельної переваги.

Натомість "Кінгз" шокували "Чикаго" чотирма шайбами в стартовій 20-хвилинці. Для розгону Дюбуа скористався більшістю та відправив "диск" за лінію після рикошету від борту. Згодом Лаффер'єр "прошив" оборону кидком зі середньої дистанції.

Далі настав зоряний час Копітара. Словенський форвард оформив дубль за 6 хвилин. Спершу він із правої зони відправив шайбу в незахищені ворота, а потім перед рамкою замкнув передачу Байфілда. Усі надії "Блекгокс" у другому періоді поховав Спенс, який влучив у ближній кут від правого краю.

Усі результати вечора НХЛ: