ua en ru
Сб, 16 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Вінніпег" знищив "Анахайм", "Лос-Анджелес" розгромив "Чикаго": всі шайби вечора НХЛ

Чикаго, Субота 16 березня 2024 10:30
UA EN RU
"Вінніпег" знищив "Анахайм", "Лос-Анджелес" розгромив "Чикаго": всі шайби вечора НХЛ Фото: Щойно "Кінгз" уп'яте присоромили "Блекгокс" (twitter.com/LAKings)
Автор: Антон Федорців

У короткій програмі ігрового дня регулярної першості Національної хокейної ліги перемоги відсвяткували "Вінніпег Джетс" і "Лос-Анджелес Кінгз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Канадці на домашній арені розібралися з "Анахаймом". Відкрили рахунок "Джетс" під завісу першого періоду, коли Коннор вчасно підставив ключку під дальній кидок ДеМело. А в другій 20-хвилинці Шмідт реалізував більшість кидком із лівої зони.

Шайбопад розпочався у фінальному періоді. Спершу ДеМело скористався прострілом Елерса. Далі Тоффолі влучно кинув під дальню стійку після виграного вкидання. Згодом він же реалізував більшість, результативно зігравши на "п'ятаку". Добив "Дакс" Епплтон класним пострілом із нульового кута за чисельної переваги.

Натомість "Кінгз" шокували "Чикаго" чотирма шайбами в стартовій 20-хвилинці. Для розгону Дюбуа скористався більшістю та відправив "диск" за лінію після рикошету від борту. Згодом Лаффер'єр "прошив" оборону кидком зі середньої дистанції.

Далі настав зоряний час Копітара. Словенський форвард оформив дубль за 6 хвилин. Спершу він із правої зони відправив шайбу в незахищені ворота, а потім перед рамкою замкнув передачу Байфілда. Усі надії "Блекгокс" у другому періоді поховав Спенс, який влучив у ближній кут від правого краю.

Усі результати вечора НХЛ:

  • "Вінніпег" – "Анахайм" – 6:0 (1:0, 1:0, 4:0)
  • "Чикаго" – "Лос-Анджелес" – 0:5 (0:4, 0:1, 0:0)

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ Хокей
NEWS
Вчорашній удар по Одесі був наймасовіший за кількістю жертв, - ОВА
Вчорашній удар по Одесі був наймасовіший за кількістю жертв, - ОВА
DAILY
Законні цілі. Чи можуть удари по НПЗ "знекровити" Росію та допомогти Україні на фронті
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Законні цілі. Чи можуть удари по НПЗ "знекровити" Росію та допомогти Україні на фронті