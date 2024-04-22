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"Вінніпег" дотиснув "Колорадо", "Рейнджерс" знищили "Кепіталз": відео всіх шайб вечора НХЛ

Фото: "Джетс" влаштували шайбопад із "Евеланш" (facebook.com/nhljets)
Автор: Антон Федорців

Чотирма поєдинками плей-офф у Західній та Східній конференціях Національної хокейної ліги продовжився розіграш Кубка Стенлі-2024. Центральний матч дня відбувся у Великому яблуку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

У Санрайзі "Флорида" в стартовому періоді обмінялася шайбами з "Тампою-Бей" – Райнхарт підставив ключку під кидок Форслінга, а Хейгл зіграв на добиванні після сейву Бобровского. На старті ж фінальної 20-хвилинки Верхейге на "п'ятаку" замкнув простріл Баркова в більшості. Зняв усі запитання щодо переможця Ткачук, який розписався в порожніх воротах "Лайтнінг". Гол Стемкоса на останній хвилині лише підсолодив гіркоту поразки гостей.

 

 

Натомість в Нью-Йорку "Рейнджерс" не залишили шансів "Вашингтону". Після безгольового стартового періоду "синьосорочечники" шокували столичну команду трьома шайбами в дебюті другого: Ремпе закинув із близької відстані, Панарін реалізував момент у гордій самотності, а Вісі закинув із рикошетом після виграного вкидання. Зусиллями Фехерварі "Кепіталз" розмочили рахунок, але останнє слово було за "Нью-Йорком" – Крайдер реалізував вихід 1 в 0 на останніх хвилинах.

 

 

Справжній фестиваль влаштували в Манітобі. Місцеві "Джетс" і гості з "Колорадо" закинули 13 шайб на двох. Найбільш результативними стали перша та третя 20-хвилинки. У стартовому періоді "Евеланш" двічі виходили вперед зусиллями Нічушкіна, Вуда та Маккіннона, але "Вінніпег" відігрався з голами Морріссі, Намєстнікова та Шайфлі. У другому періоді Лаурі реалізував контратаку "Джетс" і вивів господарів уперед. Він же закріпив перевагу "Вінніпега" в третій 20-хвилинці, а дубль Коннора довів кількість шайб до семи. "Колорадо" билися до останнього, але відзначилися лише тричі (Лехконен, Макар і Міттелстадт).

 

 

Вольову перемогу здобув і "Ванкувер". Цукер під завісу першого періоду забив за "Нешвілл" класним кидком під ближню стійку. У другій 20-хвилинці команди обмінялися шайбами – на гол форварда "Кенакс" Ліндгольма з дистанції від "Предаторз" кидком із лівої зони відповів О'Райллі. А ось у фінальному періоді забивав лише "Ванкувер". Спершу Зутер зрівняв рахунок, а потім Джошуа оформив дубль – зіграв на добиванні та розписався у порожніх воротах.

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Флорида" – "Тампа-Бей" – 3:2 (1:1, 0:0, 2:1); серія – 1:0
  • "Рейнджерс" – "Вашингтон" – 4:1 (0:0, 3:1, 1:0); серія – 1:0
  • "Вінніпег" – "Колорадо" – 7:6 (3:3, 1:0, 3:3); серія – 1:0
  • "Ванкувер" – "Нешвілл" – 4:2 (0:1, 1:1, 3:0); серія – 1:0

До слова, раніше "Койотіс" зібралися переїхати з Арізони до Юти.

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