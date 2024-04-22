"Виннипег" дожал "Колорадо", "Рейнджерс" уничтожили "Кэпиталз": видео всех шайб вечера НХЛ

В Санрайзе "Флорида" в стартовом периоде обменялась шайбами с "Тампой-Бэй" – Райнхарт подставил клюшку под бросок Форслинга, а Хэйгл сыграл на добивании после сэйва Бобровского. На старте же финальной 20-минутки Верхейге на "пятаке" замкнул прострел Баркова в большинстве. Снял все вопросы о победителе Ткачук, расписавшийся в пустых воротах "Лайтнинг". Гол Стэмкоса на последней минуте лишь подсластил горечь поражения гостей.

Зато в Нью-Йорке "Рейнджерс" не оставили шансов "Вашингтону". После безголевого стартового периода "синерубашечники" шокировали столичную команду тремя шайбами в дебюте второго: Рэмпе забросил с близкого расстояния, Панарин реализовал момент в гордом одиночестве, а Виси забросил с рикошетом после выигранного вбрасывания. Усилиями Фехервари "Кэпиталз" размочили счет, но последнее слово было за "Нью-Йорком" – Крайдер реализовал выход 1 в 0 на последних минутах.

Настоящий фестиваль устроили в Манитобе. Местные "Джетс" и гости из "Колорадо" забросили 13 шайб на двоих. Наиболее результативными стали первая и третья 20-минутка. В стартовом периоде "Эвеланш" дважды выходили вперед усилиями Ничушкина, Вуда и Маккиннона, но "Виннипег" отыгрался с голами Моррисси, Наместникова и Шайфли. Во втором периоде Лаури реализовал контратаку "Джетс" и вывел хозяев вперед. Он же закрепил преимущество "Виннипега" в третьей 20-минутке, а дубль Коннора довел количество шайб до семи. "Колорадо" сражались до последнего, но отличились лишь трижды (Лехконен, Макар и Миттелстадт).

Волевую победу одержал и "Ванкувер". Цукер под занавес первого периода забил за "Нэшвилл" классным броском под ближнюю штангу. Во второй 20-минутке команды обменялись шайбами – на гол форварда "Кэнакс" Линдхольма с дистанции от "Предаторз" броском из левой зоны ответил О'Райлли. А вот в финальном периоде забивал только "Ванкувер". Сначала Зутер сравнял счет, а затем Джошуа оформил дубль – сыграл на добивании и расписался в пустых воротах.

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