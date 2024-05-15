ВИННИКІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА звернулась до Гетманцева через обшуки БЕБ

Вельмишановний Данило Олександровичу

Користуючись нагодою висловлюємо Вам свою повагу та підтримку у боротьбі із тіньовим ринком тютюнових виробів та ознайомившись із Вашою публікацією щодо проведення слідчих дій по усіх тютюнових виробниках на території України та анонсом результатів таких слідчих хотіли б повідомити Вам таке.

Так дійсно з вчорашнього дня БЕБ проводить обшук у ТзОВ "Винниківська Тютюнова Фабрика" з метою віднайдення підроблених марок акцизного податку, немаркованої чи необлікової тютюнової продукції, а також обладнання на якому здійснюється виробництво нелегальних тютюнових виробів. Хочемо додати, що за цей рік це вже вдруге.

Під час проведення таких слідчих дій в т. ч і їх продовження сьогодні ТзОВ "Винникіська тютюнова фабрика" надає максимальне сприяння у їх проведенні, надає доступ до усіх без винятку своїх території, складських та виробничих приміщень.

Також повідомляємо Вам, що у ТзОВ "Винниківська тютюнова фабрика" немає нелегально виготовлених тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку та нелегального обладнання для їх виготовлення про що свідчать обшуки, проведені БЕБ вчора та продовжені сьогодні.

Уся продукція, обладнання та акцизні марки ретельно перевірені слідчими БЕБ та продовжують перевірятись сьогодні, їм надано усі передбачені чинним законодавством України реєстри та витяги щодо об’єктів обшуку, усе без винятку обладнання на обшукуваній території внесене та зареєстроване у Єдиному державному реєстрі обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок облік та ведення якого здійснює в електронному режимі Державна Податкова Служба України, усе дане обладнання ретельно перевірене та підтверджено, що воно не використовувалось для жодної протизаконної діяльності, на запити БЕБ про підтвердження інформації по об’єктах обшуку ДПС надає відповіді про повну відповідність вимогам чинного законодавства України, що регулює дану сферу публічних правовідносин.

Додатково хочемо зазначити, що наше підприємство здійснює виробництво тютюнових виробів як для продажу на території України так і для експорту, що підтверджується відповідними контрактами, що також надані в розпорядження БЕБ, а саме тому в наших складських приміщеннях наявна продукція яка маркована українськими марками акцизного зразка та продукція маркована для експорту згідно із вимогами контрактів ЗЕД.

Крім того наша продукція експортується в такі країни світу як Туреччина, Кіпр, ОАЕ, Ірак, Грузія, Канада, Словаччина, Молдова, Йорданія, - підтвердженням чого є експорт за межі України лише у 2023 році понад 116,5 млн штук сигарет.

Така продукція була предметом неодноразових перевірок ДПС, матеріали та результати яких також надано в розпорядження БЕБ. Додатково слід особливо наголосити, що повністю безперервні фактичні перевірки Державної Податкової Служби України у ТзОВ "Винниківська тютюнова фабрика" тривають з вересня місяця 2023 року підтвердженням чого була зустріч 14.05.2024 року працівників БЕБ та ДПС в складському приміщенні.

Також хочемо зазначити про те, що протягом важкого воєнного 2023 року ТзОВ "Винниківська тютюнова фабрика" сплатила до бюджету України понад 7 млрд грн - та ми націлені на збільшення цього показника і покладаємо надії на зменшення шаленого та подекуди безпідставного тиску з боку фіскальних та правоохоронних органів.

З повагою,

прес-служба товариства з обмеженою відповідальністю

«ВИННИКІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА»