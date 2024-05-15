ВИННИКОВСКАЯ ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА обратилась к Гетманцеву из-за обысков БЭБ

Достопочтенный Даниил Александрович

Используя возможность выражаем Вам свое уважение и поддержку в борьбе с теневым рынком табачных изделий и ознакомившись с Вашей публикацией о проведении следственных действий по всем табачным производителям на территории Украины и анонсом результатов таких следователей хотели бы сообщить Вам такое.

Так действительно со вчерашнего дня БЭБ проводит обыск в ООО "Винниковская Табачная Фабрика" с целью обнаружения поддельных марок акцизного налога, немаркированной или неучетной табачной продукции, а также оборудования, на котором осуществляется производство нелегальных табачных изделий. Хотим добавить, что за этот год это уже второй раз.

Во время проведения таких следственных действий в т. ч и их продления сегодня ООО "Винниковская табачная фабрика" оказывает максимальное содействие в их проведении, предоставляет доступ ко всем без исключения своей территории, складским и производственным помещениям.

Также сообщаем Вам, что у ООО "Винниковская табачная фабрика" нет нелегально изготовленных табачных изделий, поддельных марок акцизного налога и нелегального оборудования для их изготовления, о чем свидетельствуют обыски, проведенные БЭБ вчера и продолженные сегодня.

Вся продукция, оборудование и акцизные марки тщательно проверены следователями БЭБ и продолжают проверяться сегодня, им предоставлены все предусмотренные действующим законодательством Украины реестры и выписки по объектам обыска, все без исключения оборудование на обыскиваемой территории внесено и зарегистрировано в Едином государственном реестре оборудования для промышленного производства сигарет учет и ведение которого осуществляет в электронном режиме Государственная Налоговая Служба Украины, все данное оборудование тщательно проверено и подтверждено, что оно не использовалось ни для какой-либо противозаконной деятельности, на запросы БЭБ о подтверждении информации по объектам обыска ГНС предоставляет ответы о полном соответствии требованиям действующего законодательства Украины, регулирующего данную сферу публичных правоотношений.

Дополнительно хотим отметить, что наше предприятие осуществляет производство табачных изделий как для продажи на территории Украины так и для экспорта, что подтверждается соответствующими контрактами, также предоставленными в распоряжение БЭБ, а именно поэтому в наших складских помещениях имеется продукция, маркированная украинскими марками акцизного образца и продукция маркирована для экспорта согласно требованиям контрактов ВЭД.

Кроме того, наша продукция экспортируется в такие страны мира как Турция, Кипр, ОАЭ, Ирак, Грузия, Канада, Словакия, Молдова, Иордания, - подтверждением чего является экспорт за пределы Украины только в 2023 году более 116,5 млн штук сигарет.

Такая продукция была предметом неоднократных проверок ГНС, материалы и результаты которых также предоставлены в распоряжение БЭБ. Дополнительно следует особо отметить, что полностью непрерывные фактические проверки Государственной Налоговой Службы Украины в ООО "Винниковская табачная фабрика" продолжаются с сентября месяца 2023 подтверждением чего была встреча 14.05.2024 работников БЭБ и ГНС в складском помещении.

Также хотим отметить о том, что в течение тяжелого военного 2023 года ООО "Винниковская табачная фабрика" уплатило в бюджет Украины более 7 млрд грн - и мы нацелены на увеличение этого показателя и надеемся на уменьшение бешеного и кое-где безосновательного давления со стороны фискальных и правоохранительных органов.

С уважением,

пресс-служба общества с ограниченной ответственностью

«ВИННИКОВСКАЯ ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА»