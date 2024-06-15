Винниківська тютюнова фабрика скликає брифінг для представників ЗМІ на 16:00

Прес-служба Винниківської тютюнової фабрики повідомляє, що представники ЗМІ зможуть отримати відповіді на усі свої питання, а також спробувати разом з керівництвом ВТФ потрапити на саме підприємство.

Як йдеться в повідомленні, окремі питання можна буде поставити представникам БЕБ щодо причин блокування діяльності фабрики, зокрема, з приводу того, що саме представники БЕБ шукають на підприємстві і чому блокують надходження в бюджет понад 8 млрд грн.

"Можливо, вони не там вчиняють слідчі дії, помилилися адресою і не там блокують виробництво? Адже у Львові є ще одна тютюнова фабрика, яку НАЗК офіційно визнала спонсором війни росії в Україні, і яка понад $8 млрд щороку вже третій рік війни поспіль платить в бюджет країни-агресорора, фінансуючи вбивства українців та знищення нашої держави?" - ставить питання прес-служба ВТФ.