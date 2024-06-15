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Винниковская табачная фабрика созывает брифинг для представителей СМИ на 16:00

 

Пресс-служба Винниковской табачной фабрики сообщает, что представители СМИ смогут получить ответы на все свои вопросы, а также попытаться вместе с руководством ПТФ попасть на само предприятие.

Как говорится в сообщении, отдельные вопросы можно будет задать представителям БЭБ по поводу причин блокирования деятельности фабрики, в частности, по поводу того, что именно представители БЭБ ищут на предприятии и почему блокируют поступления в бюджет более 8 млрд грн.

"Возможно, они не там совершают следственные действия, ошиблись адресом и не там блокируют производство? Ведь во Львове еще одна табачная фабрика, которую НАПК официально признала спонсором войны россии в Украине, и которая более $8 млрд ежегодно уже третий год войны подряд платит в бюджет страны-агрессора, финансируя убийства украинцев и уничтожение нашего государства?" - задает вопрос пресс-служба ПТФ.

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