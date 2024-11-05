На Вінниччині зникають птахи: що відомо

Вінниччина завжди була домівкою для різних видів птахів. Проте фахівці повідомляють про зменшення їхньої чисельності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву кандидата біологічних наук і декана природничого факультету Вінницького державного педагогічного університету Олександра Матвійчука в етері Українського радіо Вінниця.

На території Вінниччини проживає близько 250-260 різних видів птахів. Однак останні роки орнітологи все більше нарікають на зменшення чисельності певних видів птахів.

Чому це відбувається

Жителі Вінниччини все частіше повідомляють про зникнення птахів. Зокрема, занепокоєння викликало зменшення чисельності горобців, шпаків та ластівок.

Однак за словами Матвійчука, підтверджених даних щодо скорочення чисельності горобців у регіоні наразі немає. Але ці спостереження можуть бути пов'язані зі змінами у поведінці та харчуванні птахів. Влітку горобці зазвичай об’єднуються в зграї та переміщуються на поля, проте в зимовий період вони перебираються до міст. Аби мати змогу знаходити їжу на смітниках або біля місць годування домашніх тварин.

Що стосується шпаків і ластівок, на скорочення їхньої чисельності впливають сучасні методи обробки сільськогосподарських земель та зміни клімату. Саме через зміни в сільській місцевості, їм як і горобцям - стало складніше знаходити їжу.

"Зміна агрокультури, обробки угідь та збору врожаю суттєво впливають на середовище існування птахів. Раніше, коли використовували старі комбайни, зерно часто розсипалося по полях, створюючи сприятливі умови для птахів. Сучасні технології значно зменшили втрати, проте це також зменшило доступність їжі для шпака та інших пернатих", - заявив орнітолог.

Окрім цього, зменшенню чисельності птахів сприяє зміна клімату. Наприклад, цьогоріч жителі Вінниччини не побачили, як традиційно відлітають ластівки. Це може свідчити про зміни в міграційних шляхах або погодних умовах.

Чи можливо змінити ситуацію

Зникнення птахів часто сигналізує про зміни в екосистемі. Тому в холодну пору року важливим аспектом є використання годівниць. Орнітологи радять облаштовувати годівниці з зерном чи залишати фрукти, аби підтримати птахів у зимовий час. Це може стати першим кроком до збереження птахів і покращення екологічної ситуації в регіоні.