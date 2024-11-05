В Винницкой области исчезают птицы: что известно

Винницкая область всегда была домом для разных видов птиц. Однако специалисты сообщают об уменьшении их численности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление кандидата биологических наук и декана природоведческого факультета Винницкого государственного педагогического университета Александра Матвийчука в эфире Украинского радио Винница.

На территории Винницкой области проживает около 250-260 различных видов птиц. Однако в последние годы орнитологи все больше сетуют на уменьшение численности определенных видов птиц.

Почему это происходит

Жители Винницкой области все чаще сообщают об исчезновении птиц. В частности, беспокойство вызвало уменьшение численности воробьев, скворцов и ласточок.

Однако, по словам Матвийчука, подтвержденных данных о сокращении численности воробьев в регионе пока нет. Но эти наблюдения могут быть связаны с изменениями в поведении и питании птиц. Летом воробьи обычно объединяются в стаи и перемещаются в поля, однако в зимний период они перебираются в города. Чтобы иметь возможность находить еду на мусорниках или у мест кормления домашних животных.

Что касается скворцов и ласточок, на сокращение их численности влияют современные методы обработки сельскохозяйственных земель и изменения климата. Именно из-за перемен в сельской местности, им как и воробьям – стало сложнее находить еду.

"Смена агрокультуры, обработки угодий и сбора урожая существенно влияют на среду обитания птиц. Раньше, когда использовали старые комбайны, зерно часто рассыпалось по полям, создавая благоприятные условия для птиц. Современные технологии значительно уменьшили потери, однако это также уменьшило доступность пищи для скворца и других пернатых", - заявил орнитолог.

Кроме того, уменьшению численности птиц способствует изменение климата. Например, в этом году жители Винницкой области не увидели, как традиционно улетают ласточки. Это может свидетельствовать об изменениях в миграционных путях или погодных условиях.

Возможно ли изменить ситуацию

Исчезновение птиц часто сигнализирует об изменениях в экосистеме. Поэтому в холодное время года важным аспектом является использование кормушек. Орнитологи советуют обустраивать кормушки с зерном или оставлять фрукты, чтобы поддержать птиц в зимнее время. Это может стать первым шагом к сохранению птиц и улучшению экологической ситуации в регионе.