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На Вінниччині знайшли уламки російської ракети "Калібр" (фото)

Фото: На Вінниччині знайшли уламки російської ракети "Калібр" (скрин Youtube)
Автор: Руслан Гаращенко

Уламки російської крилатої ракети морського базування "Калібр" знайшли у Вінницькій області після масованого обстрілу 10 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Уламки крилатої ракети морського базування "Калібр", знайдені у Вінницькій області 10.02.23, після масованого ракетного удару російських окупантів", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Фото: уламки російської ракети "Калібр" у Вінницькій області (t.me/kpszsu)

Нагадаємо, вчора російські війська випустили 71 крилату ракету під час масованої атаки по Україні. Сили ППО знищили 61 із них.

РБК-Україна повідомляло всі подробиці сьогоднішньої масованої атаки.

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