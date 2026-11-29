"Загинули чоловік та жінка внаслідок ворожої атаки на Вінниччині", - уточнила Заболотна.

За її словами, ще одна людина зазнала легких травм.

Також вказано, що під удар ворога потрапив житловий будинок - неподалік будівлі спалахнули два мікроавтобуси.

Надзвичайними, які оперативно прибули на місце події, вже змогли приборкати вогонь.

Глава ОВА додала, що наразі всі служби продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки.

"Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - підсумувала Заболотна.

Що відомо про нещодавні атаки РФ на Вінниччину

Унаслідок нічного обстрілу області, який відбувся 29 листопада, зазнали пошкоджень гаражний кооператив, цивільне підприємство та приватний житловий будинок.

Зокрема, у Вінниці на території гаражного кооперативу спалахнула пожежа. Вогонь і вибухова хвиля пошкодили 17 автомобілів, 10 гаражів та складське приміщення. Ще чотири машини повністю знищені вогнем.

Також пошкоджень зазнало цивільне підприємство. Унаслідок атаки постраждала 40-річна жінка. Вона дістала легкі травми, її стан оцінюють як задовільний.

Крім того, в іншому населеному пункті області вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило дах приватного будинку.