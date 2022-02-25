Винничан предупредили о сигнале воздушной тревоги, всех просят спуститься в укрытие
Фото: Винничан предупредили о сигнале воздушной тревоги, всех просят спуститься в укрытие
В Виннице заработала сирена воздушной тревоги. Жителей просят спуститься в укрытие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне. Винница".
"Винничан предупредили о сигнале воздушной тревоги, всех просят спуститься в укрытие", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве ночью 25 февраля прогремели мощные взрывы, которые отчетливо слышали жители левого берега столицы и района Виноградарь. Перед взрывами был слышан звук пролетающего самолета.