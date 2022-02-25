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Винничан предупредили о сигнале воздушной тревоги, всех просят спуститься в укрытие

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Винница, Пятница 25 февраля 2022 04:51
Винничан предупредили о сигнале воздушной тревоги, всех просят спуститься в укрытие Фото: Винничан предупредили о сигнале воздушной тревоги, всех просят спуститься в укрытие
Автор: Артур Родивилов

В Виннице заработала сирена воздушной тревоги. Жителей просят спуститься в укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне. Винница".

"Винничан предупредили о сигнале воздушной тревоги, всех просят спуститься в укрытие", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве ночью 25 февраля прогремели мощные взрывы, которые отчетливо слышали жители левого берега столицы и района Виноградарь. Перед взрывами был слышан звук пролетающего самолета.

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