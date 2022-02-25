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Вінничан попередили про сигнал повітряної тривоги, всіх просять спуститися в укриття

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Вінниця, П'ятниця 25 лютого 2022 04:51
Вінничан попередили про сигнал повітряної тривоги, всіх просять спуститися в укриття Фото: вінничан попередили про сигнал повітряної тривоги, всіх просять спуститися в укриття
Автор: Артур Родивилов

У Вінниці запрацювала сирена повітряної тривоги. Жителів просять спуститися в укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне. Вінниця".

"Вінничан попередили про сигнал повітряної тривоги, всіх просять спуститися в укриття", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві вночі 25 лютого прогриміли потужні вибухи, які чітко чули жителі лівого берега столиці та району Виноградар. Перед вибухами був чути звук літака.

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