Вінничан попередили про сигнал повітряної тривоги, всіх просять спуститися в укриття
Фото: вінничан попередили про сигнал повітряної тривоги, всіх просять спуститися в укриття
У Вінниці запрацювала сирена повітряної тривоги. Жителів просять спуститися в укриття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне. Вінниця".
"Вінничан попередили про сигнал повітряної тривоги, всіх просять спуститися в укриття", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві вночі 25 лютого прогриміли потужні вибухи, які чітко чули жителі лівого берега столиці та району Виноградар. Перед вибухами був чути звук літака.