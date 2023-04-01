Виновные в преступлениях против Украины будут наказаны, - Европарламент

Все, кто причастен к преступлениям РФ в Украине, будут привлечены к ответственности.

"31 марта 2022 года была уволена Буча, и то, что мы там увидели, навсегда останется с нами. Массовые захоронения, убийства, разрушенные дома и уничтоженные жизни. Европейский парламент всегда будет за мир – за настоящий мир, за мир, где будет свобода и справедливость", - заявила она.

Мецола отметила, что все, кто виноват в зверствах в Буче, Ирпене, Бородянке и других городах, предстанут перед судом.