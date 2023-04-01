ua ru
Сб, 01 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Виновные в преступлениях против Украины будут наказаны, - Европарламент

Новина українською →
Суббота 01 апреля 2023 04:47
Виновные в преступлениях против Украины будут наказаны, - Европарламент Фото: президент Европейского парламента Роберт Мецол (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Все, кто причастен к преступлениям РФ в Украине, будут привлечены к ответственности.

Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Мецолла, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"31 марта 2022 года была уволена Буча, и то, что мы там увидели, навсегда останется с нами. Массовые захоронения, убийства, разрушенные дома и уничтоженные жизни. Европейский парламент всегда будет за мир – за настоящий мир, за мир, где будет свобода и справедливость", - заявила она.

Мецола отметила, что все, кто виноват в зверствах в Буче, Ирпене, Бородянке и других городах, предстанут перед судом.

Напомним, что Финляндия присоединится к международным усилиям по привлечению к ответственности властей РФ, виновным в развязывании войны против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Европарламент Война России против Украины
NEWS
Украина готовится к контрнаступлению: нужна тяжелая техника и подготовленные бойцы, - Резников
Украина готовится к контрнаступлению: нужна тяжелая техника и подготовленные бойцы, - Резников
DAILY
Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций