Винні циклони. Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні буде холодна, але суха погода. Тепліше буде на півдні та заході, а в Києві очікується поривчастий вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко.
"У рядочок стали антициклони Horst та Ilja й не дають теплому та вологому повітрю Атлантики проїхатися в Україну. А опади - переважно дощі - дістануться завтра південній частині Європи, які організує циклон Zora. Тому поки що в більшості наших областей - холодна та суха погода", - розповіла вона.
Температура
Нічна температура повітря очікується в межах -5-10 градусів, денна -1-5 градусів.
"У західній частині та на півдні України буде тепліше: вночі та вдень від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла", - додала синоптик.
Вітер
Сьогодні у більшості областей буде південно-східного напрямку, поривчастий, сильний, часом навіть до штормових поривів, 15-20 метрів за секунду, в Приазов'ї до 22 метрів за секунду.
Сьогоднішній день буде холодним, передбачається -1-3 градуси.
"Хоча опадів у столиці й не буде, проте може дошкуляти рвучкий вітер до 10-12 метрів за секунду - одягайтеся щільніше та тепліше", - порадила Діденко.
Як повідомлялось, средньомісячна температура листопада у Києві склала 3,1 градуса тепла, що вище за кліматичну норму на 0,5 градусів. Опадів було вдвічі більше за норму.
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