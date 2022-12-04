Винні циклони. Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні

"У рядочок стали антициклони Horst та Ilja й не дають теплому та вологому повітрю Атлантики проїхатися в Україну. А опади - переважно дощі - дістануться завтра південній частині Європи, які організує циклон Zora. Тому поки що в більшості наших областей - холодна та суха погода", - розповіла вона.

Температура

Нічна температура повітря очікується в межах -5-10 градусів, денна -1-5 градусів.

"У західній частині та на півдні України буде тепліше: вночі та вдень від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла", - додала синоптик.

Вітер

Сьогодні у більшості областей буде південно-східного напрямку, поривчастий, сильний, часом навіть до штормових поривів, 15-20 метрів за секунду, в Приазов'ї до 22 метрів за секунду.

Погода в Києві

Сьогоднішній день буде холодним, передбачається -1-3 градуси.

"Хоча опадів у столиці й не буде, проте може дошкуляти рвучкий вітер до 10-12 метрів за секунду - одягайтеся щільніше та тепліше", - порадила Діденко.