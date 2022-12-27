"Винна" квартира на Печерську. Нардеп отримав підозру за "забудькуватість"

Як стало відомо РБК-Україна зі своїх джерел, йдеться про народного депутата Юрія Камельчука.

"Народний обранець не вніс до декларації за 2020 рік інформацію про квартиру на Печерську, яку орендував протягом двох років - з жовтня 2019 по жовтень 2021 рр. Вартість квартири складає понад 3,6 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Також нардеп не вказав дані про непогашений кредит перед банком на суму понад 48,8 тисячі доларів США.

Його дії кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (умисне внесення недостовірних відомостей до декларації).

Розслідування цих фактів розпочато на підставі обґрунтованого висновку НАЗК.

Чим відомий нардеп Камельчук?

У 2020 році Камельчук відзначився тим, що шокував заявою про коронавірус. Тодівін заявив, що COVID-19 - це вигадана хвороба, а вакцини від неї "не викликають довіри".

Майже тоді ж Камельчук зробив дуже дивну заяву про те, що нібито проституція забирає енергію, як у жінок, та і чоловіки від цього лише програють. Також злом він назвав і аборти. В своїх обґрунтуваннях нардеп спирався на ведичні науки.

Через півроку після цього Камельчук накинувся на журналістів програми"ЗупиниЛося". Це трапилося біля Верховної ради.