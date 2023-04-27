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Винищувачі стримуватимуть РФ, а не провокуватимуть. Кулеба закликав до передачі F-16

Новость на русском →
Четвер 27 квітня 2023 15:24
Винищувачі стримуватимуть РФ, а не провокуватимуть. Кулеба закликав до передачі F-16 Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Винищувачі допоможуть стримувати російську агресію. Настав час союзникам зробити відповідний крок й передати нашим воїнам F-16.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Як відзначив Кулеба, раніше союзники боялись спровокувати Росію передачею Україні артилерії, РСЗВ, ППО, танків та ракет дальнього радіуса дії. Водночас допомога нашим воїнам так й не призвела до ескалації конфлікту.

"Винищувачі F-16 також не зроблять цього (не призведуть до ескалації, - ред.). Надання Україні F-16 стримуватиме Росію, а не "провокуватиме" її. Час зробити цей крок", - написав Кулеба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, ЗСУ в майбутньому отримають від союзників авіацію, однак для початку партнери мають зробити підрахунки та вирішити, хто скільки літаків готовий передати.

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