Истребители будут сдерживать РФ, а не провоцировать. Кулеба призвал к передаче F-16

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Как отметил Кулеба, ранее союзники боялись спровоцировать Россию передачей Украине артиллерии, РСЗО, ПВО, танков и ракет дальнего радиуса действия. В то же время, помощь нашим воинам так и не привела к эскалации конфликта.

"Истребители F-16 также не сделают этого (не приведут к эскалации, - ред.). Предоставление Украине F-16 будет сдерживать Россию, а не "провоцировать" ее. Пора сделать этот шаг", - написал Кулеба.