Винищувачі США перехопили літак, який пролетів поряд із резиденцією Трампа

"Сьогодні раніше винищувачі Континентального регіону NORAD США (CONR) перехопили повітряне судно авіації загального призначення, яке увійшло до діючої зони тимчасового обмеження польотів (TFR), встановленої Федеральним управлінням цивільної авіації США (FAA) над Палм-Біч, штат Флорида", - йдеться у публікації.

Після того, як військові виконали маневр, щоб привернути увагу, пілот цивільного літака вийшов на зв'язок та залишив обмежений повітряний простір, виконавши отримані інструкції.

Тим часом у командуванні закликали пілотів "завжди" вивчати NOTAM перед зльотом, щоб уникнути таких інцидентів.