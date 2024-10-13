Вінгер "Юти" з переможним дублем став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Американець зіграв провідну роль в непростій перемозі над "Рейнджерс" (6:5 ОТ). Він оформив дві шайби, зокрема і вирішальну в додатковій п'ятихвилинці, та віддав результативну передачу.

У першому періоді команди обмінялися голами – Хейтон відкрив рахунок із передачі Келлера, а Панарін вирівняв становище. У другій 20-хвилинці росіянин відповів на шайбу Макбейна, а втретє "Юту" вивів уперед той же Келлер – після перехоплення Керфута в чужій зоні вдало зіграв на "п'ятаку".

Згодом Стенлунд закріпив перевагу гостей Нью-Йорка. Проте, "синьосорочечники" не здалися – Міллер скоротив відставання, а після шайби Гантера мінімальний статус-кво встановив Шнайдер. Нарешті Куллі в середині третього періоду перевів матч в овертайм (5:5). Там Келлер підхопив шайбу за воротами та розібрався з Шестьоркіним.

До топ-трійки зірок також потрапили голкіпер "Детройта" Сем Телбот і вінгер "Сіетла" Джордан Еберлі. Воротар "Ред Вінгз" виконав 42 сейви та оформив шатаут проти "Нешвілла" (3:0). Натомість капітан "Кракен" зробив дубль проти "Міннесоти" (5:4 Б) перетнув рубіж 300 шайб у кар'єрі.

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