Вингер "Юты" с победным дублем стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Американец сыграл ведущую роль в непростой победе над "Рейнджерс" (6:5 ОТ). Он оформил две шайбы, в том числе и решающую в дополнительной пятиминутке, и отдал результативную передачу.

В первом периоде команды обменялись голами – Хэйтон открыл счет с передачи Келлера, а Панарин выровнял положение. Во второй 20-минутке россиянин ответил на шайбу Макбейна, а в третий раз "Юту" вывел вперед тот же Келлер – после перехвата Керфута в чужой зоне удачно сыграл на "пятаке".

Со временем Стенлунд закрепил преимущество гостей Нью-Йорка. Тем не менее, "синерубашечники" не сдались – Миллер сократил отставание, а после шайбы Гантера минимальный статус-кво установил Шнайдер. Наконец Кулли в середине третьего периода перевел матч в овертайм (5:5). Там Келлер подхватил шайбу за воротами и разобрался с Шестеркиным.

В топ-тройку звезд также попали голкипер "Детройта" Сэм Телбот и вингер "Сиэтла" Джордан Эберли. Вратарь "Ред Уингз" выполнил 42 сэйва и оформил шатаут против "Нэшвилла" (3:0). В свою очередь капитан "Кракен" сделал дубль против "Миннесоты" (5:4 Б) и пересек рубеж в 300 шайб в карьере.

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