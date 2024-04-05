UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вінгер "Вінніпега" з дебютним хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Гебріел Віларді тричі засмутив "Флеймз" (twitter.com/NHLJets)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали крайнього нападника "Вінніпег Джетс" Гебріела Віларді найкращим виконавцем ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

24-річний канадець доклався до впевненої домашньої перемоги над "Калгарі" (5:2). Він уперше в кар'єрі тричі розписався у воротах однієї команди.

У стартовому періоді "Калгарі" повів завдяки шайбі Вігара в більшості. Утім, ще до кінця 20-хвилинки "Джетс" вийшли вперед. Спершу Віларді розібрався на "п'ятаку" за чисельної переваги господарів, а потім Елерс оформив другий гол "Вінніпега".

У другому періоді команди обмінялися шайбами – на гол оборонця "Флеймз" Міроманова відповів нападник "Джетс" Тоффолі (більшість). А на фінальному відрізку ще двічі відзначився Віларді. У першому випадку він зіграв на добиванні з близької відстані, а в другому відправив шайбу в порожні ворота.

До трійки зірок вечора також потрапили воротар "Флориди" Сєргєй Бобровскій та центрфорвард "Тампи-Бей" Стівен Стемкос. Перший оформив шататаут із трьома десятками сейвів у розгромі "Оттави" (6:0). Натомість другий закинув дві шайби та віддав асист у перестрілці з "Монреалем" (7:4).

Усі результати вечора в НХЛ:

 

До слова, напередодні нападник "Лос-Анджелеса" Мур очолив хіт-парад зірок із трьома шайбами проти "Сіетла".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛХокей