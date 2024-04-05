Вінгер "Вінніпега" з дебютним хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

24-річний канадець доклався до впевненої домашньої перемоги над "Калгарі" (5:2). Він уперше в кар'єрі тричі розписався у воротах однієї команди.

У стартовому періоді "Калгарі" повів завдяки шайбі Вігара в більшості. Утім, ще до кінця 20-хвилинки "Джетс" вийшли вперед. Спершу Віларді розібрався на "п'ятаку" за чисельної переваги господарів, а потім Елерс оформив другий гол "Вінніпега".

У другому періоді команди обмінялися шайбами – на гол оборонця "Флеймз" Міроманова відповів нападник "Джетс" Тоффолі (більшість). А на фінальному відрізку ще двічі відзначився Віларді. У першому випадку він зіграв на добиванні з близької відстані, а в другому відправив шайбу в порожні ворота.

До трійки зірок вечора також потрапили воротар "Флориди" Сєргєй Бобровскій та центрфорвард "Тампи-Бей" Стівен Стемкос. Перший оформив шататаут із трьома десятками сейвів у розгромі "Оттави" (6:0). Натомість другий закинув дві шайби та віддав асист у перестрілці з "Монреалем" (7:4).

Усі результати вечора в НХЛ: