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Вінгер "Торонто" з чотирма пунктами очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Вільям Нюландер закинув дві шайби у ворота "Айлендерс" (tsn.ca)
Автор: Антон Федорців

Прес-служба Національної хокейної ліги після чергового ігрового дня регулярного чемпіонату обрала крайнього нападника "Торонто Мейпл Ліфс" Вільяма Нюландера першою зіркою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Шведський хокеїст доклався до домашньої перемоги над "Нью-Йорк Айлендерс" (5:2). Саме він заклав старт камбеку "Торонто" на старті другого періоду.

Нюландер отримав передачу від Тавареса та з кількох метрів виконав кидок у дальню дев'ятку воріт острів'ян. Далі він віддячив партнеру гольовою передачею у більшості під час другого взяття воріт, а потім асистував і Ярнкруку. А під завісу 20-хвилинки класним кидком завершив затяжну атаку "Мейпл Ліфс".

Завдяки подвигам Нюландера "Торонто" закріпився на другій сходинці Атлантичного дивізіону НХЛ. Канадці набрали 66 очок і вже на сім пунктів випереджають "Тампу-Бей". Натомість "Айлендерс" із чотирма поразками поспіль продовжують відставати від топ-5 дивізіону Метрополітен.

До топ-трійки вечора також потрапили центрфорвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Міка Зібанеджад і вінгер Ендрю Манджапане з "Калгарі Флеймз". Перший оформив дубль і віддав асист у протистоянні з "Флоридою" (6:2). Тим часом другий допоміг здолати "Коламбус" (4:3 ОТ) голом і двома результативними передачами.

До слова, напередодні вінгер "Арізони" Келлер очолив хіт-парад зірок із хет-триком проти "Вегаса".

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