Вінгер "Торонто" з чотирма пунктами очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Шведський хокеїст доклався до домашньої перемоги над "Нью-Йорк Айлендерс" (5:2). Саме він заклав старт камбеку "Торонто" на старті другого періоду.

Нюландер отримав передачу від Тавареса та з кількох метрів виконав кидок у дальню дев'ятку воріт острів'ян. Далі він віддячив партнеру гольовою передачею у більшості під час другого взяття воріт, а потім асистував і Ярнкруку. А під завісу 20-хвилинки класним кидком завершив затяжну атаку "Мейпл Ліфс".

Завдяки подвигам Нюландера "Торонто" закріпився на другій сходинці Атлантичного дивізіону НХЛ. Канадці набрали 66 очок і вже на сім пунктів випереджають "Тампу-Бей". Натомість "Айлендерс" із чотирма поразками поспіль продовжують відставати від топ-5 дивізіону Метрополітен.

До топ-трійки вечора також потрапили центрфорвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Міка Зібанеджад і вінгер Ендрю Манджапане з "Калгарі Флеймз". Перший оформив дубль і віддав асист у протистоянні з "Флоридою" (6:2). Тим часом другий допоміг здолати "Коламбус" (4:3 ОТ) голом і двома результативними передачами.