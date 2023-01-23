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Нападник "Арізони" з хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

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Темпе, Понеділок 23 січня 2023 11:21
Нападник "Арізони" з хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Клейтон Келлер приймає вітання партнерів по команді (azcentral.com)
Автор: Антон Федорців

Три закинуті шайби у ворота "Вегас Голден Найтс" дозволили вінгеру "Арізони Койотс" Клейтону Келлеру очолити трійку найкращих чергового ігрового вечора в Національній хокейній лізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

24-річний американець узявся до справи на старті другого періоду, коли арізонці мінімально випереджали "Вегас". Він отримав передачу в правій зоні вкидання, змістився до центру та потужно пробив у ближній кут.

Ще двічі Келлер відзначився у третій 20-хвилинці. Спершу вінгер лівою класно кинув у дев'ятку з центральної зони. А на десерт відправив шайбу в порожні ворота гостей і змусив уболівальників традиційно викидати на лід картузи.

Підсумковий результат у Темпе (4:1 на користь "Койотс"), однак, не надто змінив турнірне становище команд. "Вегас" залишився лідером Тихоокеанського дивізіону. Натомість "Арізона" йде передостанньою в Центральному дивізіоні та не проходить у плей-офф.

Доповнили топ-3 зірок центрфорвард "Лос-Анджелеса" Джарет Андерсон-Долан і оборонець "Нью-Джерс" Дагі Хемілтон. Перший оформив дубль у переможному матчі з "Чикаго" (2:1). Тим часом другий спочатку зробив результативну передачу, а потім оформив переможну шайбу в овертаймі проти "Піттсбурга" (2:1 ОТ).

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