Вінгер "Тампи-Бей" з переможним дублем став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Американець доклався до виїзної перемоги над "Колорадо" (5:2). Він двічі розписався у воротах "Евеланш".

"Лайтнінг" шокували господарів трьома шайбами за п'ять з хвостиком хвилин. Спершу Кучеров відзначився з центральної зони після проїзду Пойнта за воротами. Далі Генцел розібрався з голкіпером на "п'ятаку". Потім Хейгел, Сіреллі та Гікі розігнали контратаку з голом останнього.

"Колорадо" оклигав під завісу першого періоду, коли Іван реалізував більшість. Однак, на старті другої 20-хвилинки Генцел вдало зіграв на добиванні після сейву Кахконена. У середині фінального періоду Макар відзначився дальнім кидком, але на останніх хвилинах Сіреллі відправив "диск" у порожні ворота.

До трійки зірок вечора також потрапили форвард "Лос-Анджелеса" Анже Копітар і оборонець "Юти" Маверік Ламурьо. Словенець закинув шайбу та віддав 2 результативні передачі в протистоянні з "Вегасом" (6:3). Натомість дебютант сезону оформив першу шайбу в кар'єрі проти "Калгарі" (5:1).

Усі результати вечора в НХЛ: