Вингер "Тампы-Бэй" с победным дублем стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Обозреватели Национальной хоккейной лиги избрали крайнего нападающего "Тампы-Бэй Лайтнинг" Джека Генцела лучшим исполнителем игрового дня регулярного первенства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
Американец приложился к выездной победе над "Колорадо" (5:2). Он дважды расписался в воротах "Эвеланш".
"Лайтнинг" шокировали хозяев тремя шайбами за пять с хвостиком минут. Сначала Кучеров отличился из центральной зоны после проезда Пойнта за воротами. Затем Генцел разобрался с голкипером на "пятаке". Затем Хейгел, Сирелли и Гикки разогнали контратаку с голом последнего.
"Колорадо" пришел в себя под занавес первого периода, когда Иван реализовал большинство. Однако на старте второй 20-минутки Генцел удачно сыграл на добивании после сэйва Кахконена. В середине финального периода Макар отметился дальним броском, но на последних минутах Сирелли отправил "диск" в пустые ворота.
В тройку звезд вечера также попали форвард "Лос-Анджелеса" Анже Копитар и защитник "Юты" Маверик Ламуре. Словенец забросил шайбу и отдал две результативные передачи в противостоянии с "Вегасом" (6:3). Дебютант же сезона оформил первую шайбу в карьере против "Калгари" (5:1).
Все результаты вечера в НХЛ:
К слову, накануне защитник "Сиэтла" Монтур стал главным героем с хет-триком против "Монреаля".
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