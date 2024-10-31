Вингер "Тампы-Бэй" с победным дублем стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Американец приложился к выездной победе над "Колорадо" (5:2). Он дважды расписался в воротах "Эвеланш".

"Лайтнинг" шокировали хозяев тремя шайбами за пять с хвостиком минут. Сначала Кучеров отличился из центральной зоны после проезда Пойнта за воротами. Затем Генцел разобрался с голкипером на "пятаке". Затем Хейгел, Сирелли и Гикки разогнали контратаку с голом последнего.

"Колорадо" пришел в себя под занавес первого периода, когда Иван реализовал большинство. Однако на старте второй 20-минутки Генцел удачно сыграл на добивании после сэйва Кахконена. В середине финального периода Макар отметился дальним броском, но на последних минутах Сирелли отправил "диск" в пустые ворота.

В тройку звезд вечера также попали форвард "Лос-Анджелеса" Анже Копитар и защитник "Юты" Маверик Ламуре. Словенец забросил шайбу и отдал две результативные передачи в противостоянии с "Вегасом" (6:3). Дебютант же сезона оформил первую шайбу в карьере против "Калгари" (5:1).

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