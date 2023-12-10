Вингер "Тампы-Бэй" с дублем и ассистом стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Россиянин приложился к нелегкой победе над "Сиэтлом" (4:3 ОТ). Он забросил две шайбы, в том числе победную в дополнительной пятиминутке, а также отдал результативную передачу на Пола.

"Молнии" открыли счет в середине первого периода усилиями Сирелли. Под занавес же стартовой 20-минутки Кучеров из "пятака" завершил атаку гостей. Но с голами Бьоркстранда и Олексяка во втором периоде "Кракен" вернулись в игру.

В третьей же 20-минутке "Сиэтл" вообще вышел вперед усилиями лидера команды Макканна. Впрочем, благодаря трехходовке Кучеров-Сирелли-Пол "Тампа-Бэй" перевела игру в овертайм. А там российский вингер в касание переправил шайбу за спину Даккорда.

В топ-тройку звезд также попали вратарь "Вашингтона" Чарли Линдгрен и нападающий "Бостона" Давид Пастрняк. Голкипер первым оформил 31 сэйв и завершил с шатаутом разгром "Рейнджерс" (4:0). А звезда "Брюинз" оформил дубль и ассисты против "Аризоны" (5:3).

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