UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вінгер "Сан-Хосе" з дублем і два воротарі сформували топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Тімо Майєр (ліворуч) набрав 3 пункти проти "Тампи-Бей" (tsn.ca)
Автор: Антон Федорців

Крайній нападник "Сан-Хосе Шаркс" Тімо Майєр став головною зіркою ігрового дня в Національній хокейній лізі, набравши три пункти проти "Тампи-Бей Лайтнінг".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Швейцарський вінгер доклався до виїзної перемоги "Шаркс" (4:3 ОТ). Він записав до свого активу дві шайби та результативну передачу.

У стартовому періоді Майєр у більшості асистував Карлссону, який зрівняв рахунок після шайби Колтона. Натомість у другій 20-хвилинці швейцарець після виграного "Сан-Хосе" вкидання опинився наодинці перед голкіпером і переграв Елліотта в ближньому бою.

Зоряний час Майєра настав в овертаймі. Саме вінгер гостей закинув вирішальну шайбу в середині додаткової п'ятихвилинки. Карлссон помітив ліворуч від воріт вільного швейцарця та віддав передачу, а той у дотик спрямував "диск" за лінію.

Виїзна перемога не надто покращила турнірне становище "Шаркс". Каліфорнійці йдуть серед аутсайдерів Тихоокеанського дивізіону та на плей-офф не претендують. "Тампа" ж залишилася на 3-й сходинці в Атлантичному дивізіоні.

Також до топ-3 зірок вечора потрапили воротар "Нью-Йорк Айлендерс" Ілья Сорокін і голкіпер "Піттсбург Пінгвінз" Кейсі Десміт. Перший оформив 32 сейви під час розгрому "Сіетла" (4:0). Натомість другий парирував 41 удар і допоміг здолати "Колорадо" (2:1 ОТ).

До слова, напередодні вінгер "Флориди" Ткачук очолив хіт-парад із дублем та трьома асистами проти "Тампи".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛхоккей