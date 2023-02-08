Вінгер "Сан-Хосе" з дублем і два воротарі сформували топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Швейцарський вінгер доклався до виїзної перемоги "Шаркс" (4:3 ОТ). Він записав до свого активу дві шайби та результативну передачу.

У стартовому періоді Майєр у більшості асистував Карлссону, який зрівняв рахунок після шайби Колтона. Натомість у другій 20-хвилинці швейцарець після виграного "Сан-Хосе" вкидання опинився наодинці перед голкіпером і переграв Елліотта в ближньому бою.

Зоряний час Майєра настав в овертаймі. Саме вінгер гостей закинув вирішальну шайбу в середині додаткової п'ятихвилинки. Карлссон помітив ліворуч від воріт вільного швейцарця та віддав передачу, а той у дотик спрямував "диск" за лінію.

Виїзна перемога не надто покращила турнірне становище "Шаркс". Каліфорнійці йдуть серед аутсайдерів Тихоокеанського дивізіону та на плей-офф не претендують. "Тампа" ж залишилася на 3-й сходинці в Атлантичному дивізіоні.

Також до топ-3 зірок вечора потрапили воротар "Нью-Йорк Айлендерс" Ілья Сорокін і голкіпер "Піттсбург Пінгвінз" Кейсі Десміт. Перший оформив 32 сейви під час розгрому "Сіетла" (4:0). Натомість другий парирував 41 удар і допоміг здолати "Колорадо" (2:1 ОТ).