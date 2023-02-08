Вингер "Сан-Хосе" с дублем и два вратаря сформировали топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Швейцарский вингер приложился к выездной победе "Шаркс" (4:3 ОТ). Он записал в свой актив две шайбы и результативную передачу.

В стартовом периоде Майер в большинстве ассистировал Карлссону, который сравнял счет после шайбы Колтона. Во второй же 20-минутке швейцарец после выигранного "Сан-Хосе" вбрасывания оказался наедине перед голкипером и переиграл Эллиотта в ближнем бою.

Звездное время Майера пришло в овертайме. Именно вингер гостей забросил решающую шайбу в середине дополнительной пятиминутки. Карлссон заметил слева от ворот свободного швейцарца и отдал передачу, а тот в касание отправил "диск" за линию.

Выездная победа не улучшила турнирное положение "Шаркс". Калифорнийцы идут среди аутсайдеров Тихоокеанского дивизиона и на плей-офф не претендуют. "Тампа" же осталась на 3-й строчке в Атлантическом дивизионе.

Также в топ-3 звезд вечера попали вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин и голкипер "Питтсбург Пингвинз" Кейси Десмит. Первый оформил 32 сэйва во время разгрома "Сиэтла" (4:0). Второй в свою очередь парировал 41 удар и помог одолеть "Колорадо" (2:1 ОТ).